Fonseca, difesa in difficoltà Pronte soluzioni d’emergenza

Mentre la Roma continua a lavorare sul mercato per rinforzare la rosa, a Trigoria Fonseca è alle prese con la preparazione che porterà verso la prima di campionato sabato contro l'Hellas Verona. Il portoghese è alle prese con alcuni dubbi di formazione, uno su tutti quello relativo alla difesa in cui potrebbe ritrovarsi con solo due difensori, Mancini e Ibanez. La linea a tre sarebbe confermata in caso di arrivo di Kumbulla proprio dai gialloblù, mentre si potrebbe tornare a quattro dietro con il rilancio di Under in caso di chiusura tardiva della trattativa. Si lavora anche per la fascia destra, dove sembra essere in arrivo De Sciglio che giocherebbe eventualmente subito titolare vista l'assenza di Bruno Peres ancora alle prese con il Covid.

(Il Messaggero)