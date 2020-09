Fonseca aspetta Karsdorp. Mkhitaryan in aiuto dell'Armenia

E' tornata ad allenasi ieri la Roma di Fonseca per iniziare a preparare la sfida contro l'Udinese di sabato prossimo. Lavoro più intenso per chi non ha giocato contro la Juventus, meno per gli altri. In gruppo si è rivisto Fazio che ha smaltito il problema alla caviglia e, novità di mercato permettendo, dovrebbe essere da sabato a disposizione di Fonseca. Il tecnico portoghese dovrà aspettare ancora invece per riavere Karsdorp, ancora a parte dopo le noie muscolari che gli hanno impedito di essere presente contro la Juventus.

Chi è regolarmente in campo, ma con la testa e il cuore al suo paese (tensione alle stelle tra Armenia e Azerbaigian), è Mkhitaryan che ieri ha postato foto di bombardamenti e di piccoli bambini feriti, rivolgendo un appello a tutta la comunità internazionale: "La fine immediata di questi crimini contro l'umanità è urgente e vitale. La Turchia deve fermare tutto questo sostegno e questa offensiva incluso il reclutamento di combattenti terroristi stranieri per attaccare gli armeni. Invito la comunità internazionale e gli alleati ad un intervento urgente per evitare un altro genocidio".

(gasport)