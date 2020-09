Fienga: «I risultati arriveranno con la stabilità»

Il Ceo Guido Fienga è intervenuto nella giornata di ieri a conferenza stampa di presentazione del nuovo accordo commerciale con Tiscali. L'amministratore delegato giallorosso ha parlato, tra le altre cose, anche e soprattutto delle strategie che i nuovi proprietari del club, Dan e Ryan Friedkin, hanno scelto di mettere in atto per i prossimi anni, in cui la Roma deve tornare a competere per un posto nelle prime posizioni del campionato. "Il gruppo Friedkin vuole costruire un progetto solido e a lungo termine. Crediamo che facendo ogni anno meglio di quello precedente i risultati arriveranno. Ci vogliono serietà e stabilità di strategia, cioè non oscillare o rimettere in discussione tutto, ma correggere e investire ogni anno nella giusta direzione. La strategia commerciale sarà sviluppata dal club in sinergia con il gruppo Friedkin. Mercato? Abbiamo scelto di stabilizzare la rosa, mantenendo i calciatori più congeniali al nostro progetto".

(corsera)