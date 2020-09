Fienga: «Fonseca non rischia, presto il direttore sportivo»

Durante la presentazione di Pedro, il Ceo della Roma Guido Fienga ha chiarito la posizione di Fonseca: «Paulo Fonseca non è mai stato, e non è, un tema aperto per la società». L'amministratore ha proseguito: «Il progetto è partito con Fonseca lo scorso anno e prevedeva l’avvio di una squadra giovane, quest’anno partiamo per un anno di esperienza in più. Non capiamo perché ci sia questa storia». Fienga ha parlato anche di Edin Dzeko, fino a pochi giorni fa ad un passo dalla cessione alla Juventus: «Credo si possa sottolineare la coerenza in quello che abbiamo detto: Dezko è il nostro capitano e lo resterà. Conosciamo il valore e la professionalità di Edin, siamo sicuri che se entrerà in campo contro la Juventus farà il suo massimo, e speriamo che queste voci gli diano una motivazione in più». Un passaggio anche sulla figura del direttore sportivo: «È chiaramente una posizione vacante per il nostro club, quindi sarà quanto prima ricoperta dalla persona che riterremo più competenteeallineata alla nostra posizione. Paratici? Credo sia irrispettoso perlui e per la Juventus, per quanto mi riguarda rappresenta il d.s. di un’avversaria che speriamo di battere».

(Corsera)