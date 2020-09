Fienga: "Con i Friedkin c'è un progetto per il vertice"

Guido Fienga, il Ceo della Roma, è intervenuto in conferenza stampa nella giornata di ieri per presentare la nuova partnership con Tiscali. L'amministratore delegato ha sottolineato, tra le altre cose, il lavoro che i due nuovi proprietari del club, Dan e Ryan Friedkin, stanno portando avanti per rilanciare il progetto giallorosso. «Tutto procede bene. L’entrata di Friedkin nella Roma è arrivata con un timing particolare perché al centro di due stagioni, in un mercato che si concentra in un mese e con l’inizio di campionato nel mezzo. C’è tanto lavoro, si stanno concentrando tante scadenze, come l’aumento di capitale. Stiamo lavorando in maniera congiunta e veloce. La nuova proprietà è entrata per far crescere di più il club. Tempistiche per il ritorno al vertice? Stiamo lavorando con serietà per un progetto stabile, che ogni anno si migliora. Credo che se in ogni stagione faremo un po’ meglio dell’anno prima, i risultati arriveranno. Non dobbiamo mettere in discussione tutto, ma correggere e investire nella giusta direzione. Spero che i tifosi finiscano il campionato con qualche sorriso in più».

(gasport)