Fiducia a tempo per Fonseca. La Roma studia le alternative

La Roma domenica sera scenderà in campo per la prima gara di campionato in casa contro la Juventus. In palio però non ci sono solo i tre punti, ma anche la fiducia che il tecnico Fonseca deve riguadagnare. La società infatti non è contenta dell'inizio della stagione, anche se si potrebbe dire che il portoghese non è soddisfatto dell'inizio del campionato senza i giocatori da lui richiesta e con calciatori che non reputa idonei al suo gioco. I Friedkin però adesso aspettano di vedere come giocherà la Roma che scenderà in campo domenica sera all'Olimpico prima di valutare alternative, visto che i nuovi proprietari non vogliono correre il rischio di una stagione calvario. Per questo esistono differenti piani B, come Ralf Rangnick che potrebbe traghettare la squadra fino al termine della stagione, passando poi per tecnici molto costosi ma che potrebbero dare una spinta anche alla piazza: Maurizio Sarri e Massimiliano Allegri.

(corsera)