Feratovic, il nuovo Bonucci a Trigoria

In attesa di Smalling o di un difensore esperto, la Roma si gode Amir Feratovic. Diciottenne sloveno, arrivato nella capitale dall’NK Bravo lo scorso agosto indicato in patria come il nuovo Leonardo Bonucci. Feratovic è un centrale moderno, abile a far ripartire l’azione velocemente e con qualità anche nei calci piazzati (nella gara di ieri vinta dalla Primavera contro il Genoa ha sfiorato il gol proprio su un tiro da fermo). È un acquisto in prospettiva per la Roma, ragazzo visionato dall’attuale ds giallorosso, Morgan De Sanctis, talento di cui si parla un gran bene e che piaceva molto anche al Verona, club che aveva provato a portarlo in Italia a gennaio. De Sanctis l’ha seguito ed è rimasto subito colpito dalla facilità del giocatore di guidare la difesa con personalità, nonostante la giovanissima età.

(La Repubblica)