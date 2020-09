Fazio: per l'argentino scatta il rinnovo fino al 2022

Per la Roma, che sta cercando di liberarsi di diversi giocatori in esubero, arriva una complicazione per quanto riguarda l'eventuale cessione di Fazio. Per l'argentino, cercato con insistenza negli ultimi giorni dal Cagliari, è infatti scattato il rinnovo contrattuale fino al 2022. Sul contratto di Fazio era infatti presente una clausola (scattata alcuni mesi fa) per un rinnovo in automatico legato al numero di presenze del giocatore. Un elemento che rende senza dubbio più difficile trovare una sistemazione al difensore.

(Corsport)