Edin, 8 sfide coi bianconeri: solo 2 gol e 2 vittorie

Dzeko contro la Juventus: domenica sarà la nona sfida. Bilancio giallorosso: 2 vittorie, un pari e 5 sconfitte. Bilancio personale: 2 reti. Voti di Edin: tutte insufficienze, tranne quando ha segnato. Il gol del 30 agosto 2015 fu il primo, per lui, dei 106 con la Roma, all’esordio ufficiale all’Olimpico: lo segnò di testa, prendendo tempo e spazio a Chiellini. Finì 2- 1. Dzeko prese 7: «Prestazione pessima poi due palloni buoni: un assist e un gol». Lanciò Florenzi per lo scavetto dell’1-0, la chiuse lui al 92’ con un piattone da 10 metri. A Torino ha perso 4 volte su 4, sempre per 1- 0, prendendo un 5, due 5,5 e un «s.v.» quando, nel dicembre 2018, giocò solo gli ultimi 16’ (recupero compreso) al posto di Nzonzi.

(corsera)