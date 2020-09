E la Serie A teme un altro stop. Juve-Napoli, big match in bilico

Genoa-Torino resta a rischio rinvio. Fiato sospeso anche per Juventus-Napoli. Oggi la decisione sarà presa ufficialmente dal Consiglio straordinario della Lega di serie A che si riunirà nel pomeriggio in videoconferenza. Decisivo il risultato dei tamponi che arriverà oggi. Per i rossoblù, che hanno ben 14 elementi (di cui 10 calciatori di cui due con febbre) positivi si tratta del quarto test in cinque giorni. Il primo post gara, invece, per il club di De Laurentiis (guarito dal Covid) che ne ripeterà uno giovedì e un altro sabato. Gli uomini di Gattuso ieri si sono allenati senza problemi. Ma i giocatori erano molto preoccupati per la situazione.

Ieri dalle parti di Palazzo Chigi era stata vagliata anche un’altra ipotesi: fermare il campionato e riprenderlo dopo le soste delle Nazionali. Ipotesi poco percorribile. I vertici del calcio italiano non hanno nessun intenzione di bloccare tutto. Sarebbe un disastro dover recuperare una giornata intera. Gli slot disponibili sono pochissimi. La linea che si vuole mantenere è quella di rinviare le partite solo se strettamente necessario.

(Il Messaggero)