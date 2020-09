E Calafiori ora vuole convincere Fonseca

Quella di quest'anno per Riccardo Calafiori potrebbe essere la stagione della conferma con la maglia della Roma. Il giovane ex Primavera nella scorsa stagione ha esordito nell'ultima giornata di campionato contro la Juventus e da quel momento è diventato un giocatore della prima squadra. Fonseca potrebbe voler puntare su di lui, anche perché la partenza di Kolarov direzione Inter può aprirgli la strada verso una maglia da titolare, sempre come secondo di Spinazzola. Intanto però i giallorossi continuano a valutare altri profili, come quello di Alyson, terzino sinistro, 24 anni, brasiliano di proprietà dell'Oeste, Serie B brasiliana.

(gasport)