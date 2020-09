Dzeko, una “fascia” che fa discutere. Da Losi a Graziani: resti lui capitano

La Roma domenica sera scenderà in campo contro la Juventus nella seconda e ormai già cruciale giornata di campionato. I giallorossi vengono dalla sconfitta per 3-0 in casa dell'Hellas Verona e dal caos relativo a Dzeko, che è passato dall'essere a un passo dalla Juventus al giocarci ancora una volta contro indossando però la maglia della Roma. Una questione che tiene banco è quella relativa alla fascia da capitano, che non è chiaro se verrà assegnata o meno al bosniaco. Il pensiero di Giacomo Losi: «Penso che gli spetti, è una cosa naturale, non la deve chiedere. Da fuori a me sembra un ragazzo tranquillo, posato. Le voci sulla Juventus? Guardiamo al presente, ora è rimasto. L’aveva già prima e anche se poteva andar via, adesso che è qui non vedo perché non debba indossarla». Simile è il pensiero di Sergio Santarini: «Dipende da lui, da come si sente. Di queste situazioni ai miei tempi decideva l’allenatore insieme allo spogliatoio. Perché parliamo di una figura particolare, il capitano è il capitano, non è uno qualunque. La gente si rivede, si immedesima. Io gliela ridarei ma a patto che lui abbia voglia di indossarla nuovamente»

(Il Messaggero)