Dzeko si riavvicina, Smalling resta invece in sospeso

Uno si riavvicina d’improvviso, l’altro resta in sospeso. Il mercato della Roma gira molto intorno alle loro figure, quelle di Edin Dzeko e Chris Smalling. La Juventus ormai ha virato fortissimo su Suarez (ma che ha buttato più di un occhio anche su Morata e Cavani) ed è sempre più probabile che il centravanti bosniaco alla fine possa restare in giallorosso.

Sul fronte Smalling, la fiducia delle ultime 48 ore è pian piano svanita. Perché è vero che la Roma ha fatto un passo avanti cambiando la formula e anticipando i possibili pagamenti (dal prestito con obbligo di riscatto ai 12 milioni immediati più eventuali bonus), ma da Manchester non arrivano risposte. Questa potrebbe essere una precisa strategia, magari per far salire il prezzo e costringere la Roma ad alzare ancora di più l’offerta.

Nel frattempo ieri si è rivisto in campo Karsdorp: tutto fermo per il suo trasferimento all'Atalanta, per via un problema di commissioni. Fazio sembra orientato verso il Cagliari, anche se l’argentino ha chiesto addirittura un anno in più di contratto (fino al 2023), con la Roma che dovrebbe anche contribuire all’ingaggio del giocatore. Bouah infine interessa al Bologna.

(Gasport)