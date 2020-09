Dzeko in frigo, Milik bloccato. La Roma pure

Sotto gli occhi di Dan e Ryan Friedkin la Roma non riesce ad andare oltre lo 0-0 in casa dell'Hellas Verona. I giallorossi costruiscono molto, ma non riescono a concretizzare e portarsi in vantaggio, soprattutto nel primo tempo dove sono almeno due le nitide occasioni capitate sui piedi rispettivamente di Mkhitaryan e Pedro. L'assenza di un centravanti si è fatta sentire e per questo la Roma deve risolvere il prima possibile la questione relativa a Milik e Dzeko. Se il bosniaco aspetta solo il via libera per partire per Torino, il polacco è ancora alle prese con il Napoli per i dettagli sull'uscita ma il tempo stringe e i giallorossi devono poter contare su un attaccante per la seconda gara stagionale in cui all'Olimpico arriverà la Juventus, anche se è da capire se lo farà con Dzeko in attacco o meno.

(La Repubblica)