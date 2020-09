Dzeko e Pellegrini per sorprendere la Juve

IL TEMPO (F. BIAFORA) - Pellegrini e Dzeko a guidare la Roma contro la Juventus. L’allenamento di rifinitura che verrà svolto questa mattina servirà a sciogliere gli ultimi dubbi di formazione per Fonseca, ma il tecnico portoghese è pronto a dare fiducia al capitano e al vice-capitano dal primo minuto. Il maggior dilemma per l’allenatore è quello su dove impiegare il nazionale azzurro, sulla trequarti accanto ad uno tra Pedro e Mkhitaryan o arretrato in mediana a far coppia con Veretout. L’altro nodo da sciogliere riguarda le condizioni di Peres, che se sarà pronto e in forma dopo la positività al Covid si riprenderà la maglia da titolare sulla destra, con Kumbulla che scalpita per esordire in difesa. Intanto ieri è stato inaugurato un nuovo Roma Store nel cuore della Capitale. A due passi dal Vaticano, a via Ottaviano, il club giallorosso ha deciso di aprire un nuovo negozio, che sarà accompagnato dall’apertura di uno store nel futuro Centro Commerciale Maximo e di uno che nei prossimi mesi nascerà a Porta di Roma. Presente per l’evento il Coo Calvo: “Queste aperture confermano la volontà di investire nella città, anche in un periodo così complicato a livello globale. L’aumento dei ricavi rimane un obiettivo del club, crediamo nel presente ma guardando al futuro. Continueremo a investire nel territorio e nella città, senza rinunciare allo sviluppo del brand a livello internazionale”. Ancora da definire il destino dello sponsor tecnico dopo la rottura con Nike: se entro dicembre non arriverà un accordo la Roma è destinata a giocare almeno per una stagione con una maglia non brandizzata.