Dzeko-Cr7: quasi amici

Otto giorni fa, intorno alle 11 del mattino, Edin Dzeko aveva prenotato un volo da Ciampino che lo avrebbe condotto virtualmente fra le braccia di Cristiano Ronaldo. Il giorno prima aveva svuotato il suo armadietto a Trigoria. Poi però è saltato tutto e Dzeko è rimasto a Roma. Ma poiché il destino ha senso dell’umorismo, stasera non poteva che piazzargli dinanzi il compagno mancato. Dzeko e Cristiano Ronaldo pensavano di diventare una coppia e invece stasera saranno di nuovo uno contro l’altro, come è già accaduto in passato. Ma c'è anche un altro paradosso che riguarda Dzeko e Fonseca: durante l’estate, la pancia dello spogliatoio ha raccontato come il centravanti ed il tecnico portoghese, nell’intervallo della partita contro il Siviglia, avessero discusso duramente. In ogni caso, a fine partita, Dzeko fu molto critico nel giudicare il gioco della squadra. Insomma, una rottura quasi palese. Stavolta però è proprio l’allenatore, confermatolo capitano, a tendergli la mano, raccontando la verità sul mancato impiego di Verona. «Non è vero che Edin si è rifiutato di entrare. In settimana ci ho parlato diverse volte. È molto motivato, si è allenato molto bene e contro la Juve giocherà». Morale: visto che tante ombre si addensano sull’allenatore toccherà in prima battuta proprio al bosniaco «salvare» virtualmente Fonseca.

(Gasport)