Dzeko convocato: Fonseca tentato di schierarlo a Verona. Juve irritata

Fonseca verrà probabilmente la tentazione fino alla fine di mandarlo in campo, ma alla fine dovrebbero prevalere il buon senso e la logica. Edin Dzeko stasera dovrebbe sedersi in panchina. O almeno partire da lì. vedere Dzeko in campo – per di più dal via – sarebbe la sorpresona di Verona-Roma. Ma siccome all’inizio di un campionato le sorprese ci sono sempre, chissà che non succeda davvero. Dunque su Verona-Roma ci saranno gli occhi interessati non solo dei tifosi romanisti, ma anche di quelli Juventini. Proprio per vedere se alla fine Paulo Fonseca deciderà di far giocare o meno il bosniaco.

Dzeko con la testa si sente oramai un giocatore della Juventus a tutti gli effetti e mandarlo in campo stasera avrebbe due controindicazioni: il rischio che mentalmente abbia già staccato e quello relativo ad un possibile infortunio che potrebbe pregiudicare il trasferimento. Ecco perché la logica e il buon senso vogliono che stasera Edin parta dalla panchina. Ed ecco anche perché lo stesso Dzeko si aspettava che tutto si potesse concludere prima di Verona. Edin oggi avrebbe voluto essere al J Medical per fare le visite mediche. La Juve, che è irritata dal ritardo e non fa i salti di gioia per la convocazione, spera che l’incastro con Milik si risolva oggi e che Dzeko possa sbarcare a Torino al massimo domenica, per fare le visite lunedì e chiudere subito la pratica.

(Gasport)