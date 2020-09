Due difensori, Milik e pure l’idea Mandzukic: il “grido” di Fonseca, la Roma deve accelerare

Nella settimana che porta all’inizio del campionato, il mercato della Roma ha bisogno di un’accelerata. Due le operazioni in chiusura in entrata: Chris Smalling e Armando Izzo. Per il primo manca solo il via libera dello United, con il Torino invece è in programma un nuovo vertice tra oggi e domani. C’è la volontà di entrambe le società di trovare un accordo, e si lavora sulla formula del prestito oneroso, con diritto di riscatto che diventerà obbligo al raggiungimento di un determinato numero di presenze.

Capitolo attaccanti: la Roma, ormai da qualche giorno, ha un accordo con Arek Milik. A bloccare l’operazione è Aurelio De Laurentiis, che già aveva fatto saltare il trasferimento di Cengiz Under dopo aver discusso con il suo agente Ramadani. Se il presidente napoletano accetterà l’ultima proposta della Roma – 17 milioni più 8 di bonus – si sbloccherà anche il passaggio di Edin Dzeko alla Juventus. I 7,5 milioni netti risparmiati senza lo stipendio del bosniaco potrebbero convincere i giallorossi a puntare sullo svincolato Mandzukic, anche se c’è da superare la concorrenza del Lokomotiv Mosca. Il croato in Qatar guadagnava 6 milioni netti. Per tornare in Italia si “accontenterebbe” anche di poco più della metà.

(Corsera)