Dramma Zaniolo: cede il ginocchio

Nella serata di ieri l'Italia si è imposta sull'Olanda per 1-0, ma a far parlare della partita non è tanto il risultato quanto il possibile nuovo infortunio di Nicolò Zaniolo. Il talento di proprietà della Roma infatti è stato costretto ad abbandonare il campo a causa di uno scontro di gioco con van de Beek. Il giocatore si è subito accasciato a terra e si è pensato al peggio. Subito dopo è stato sostituito, ma da un primo esame le condizioni non sembrano buone e si è parlato di un altro infortunio al legamento crociato del ginocchio sinistro. Lui aveva precedentemente avuto lo stesso infortunio ma al destro, ed era stato costretto a rimanere lontano dal campo per molti mesi. La Roma è in ansia, e nella giornata di oggi sottoporrà il giocatore a nuovi esami medici: «La Roma comunica che Nicolò Zaniolo ha riportato un trauma distorsivo al ginocchio sinistro durante Olanda-Italia. Nella mattinata di martedì, rientrato a Roma, il calciatore sarà sottoposto ad approfondimenti diagnostici e clinici per valutare l’entità dell’infortunio». A cercare di allentare un po' la pressione ci ha pensato il ct Mancini, che ha parlato della possibilità che inizialmente il dolore fosse dovuto anche molto alla paura di doversi rifermare: «Mi dispiace per Zaniolo. Appena successo era molto preoccupato, ora però era più sereno perché non aveva un grande dolore. Spero non sia grave come la scorsa volta».

(Il Messaggero)