Domani ultimo test contro il Cagliari, in attacco Mkhitaryan centravanti?

Domani la Roma partirà per Cagliari per l’ultima amichevole estiva, ad una settimana dall’esordio in campionato contro il Verona. Da valutare la presenza di Dzeko, che potrebbe restare a Roma per il parto della moglie Amra. Possibile quindi Mkhitaryan centravanti,

Dopo aver invitato la sorella a Frosinone e averle consegnato una maglia, il club giallorosso ha deciso di onorare la memoria del giovane Willy, il ragazzo ucciso a Colleferro, intitolando a lui, con Roma Cares, il progetto “A scuola di tifo”, che da anni fa tappa alle elementari, medie e superiori della città per educare i ragazzi e le ragazze al rispetto reciproco e alla tolleranza.

(Gasport)