Diritti tv, fondi in campo Mediapro e Bogarelli nella sfida di Bain a Cvc

L'assemblea di Lega del 6 ottobre sarà decisiva per conoscere quale sarà il futuro relativo ai diritti tv del massimo campionato italiano. In quella data infatti le varie società di Serie A dovranno esprimere il loro parere sul da farsi, relativamente ai diritti da cedere a una società a sé stante, MediaCo, per il 90% e a un 10% relativo ai fondi di investimento privati. Questi sono ridotti a due soggetti, da una parte Cvc-Advent-Fsi e dall'altra Bain-Neuberger Barman, con i quali le società hanno parlato nella giornata di ieri. I due gruppi entro il 30 settembre dovranno proporre la loro offerta definitiva alla Lega, ma sembra che le società accordandosi in questo modo possano guadagnare rapidamente un miliardo e mezzo circa.

(La Repubblica)