Dimenticato Smalling. C’è Kumbulla per 30 milioni

La Roma nella serata di ieri ha chiuso la trattativa lampo che porterà nella Capitale il giovane difensore dell'Hellas Verona Marash Kumbulla. Il classe duemila arriverà con la formula del prestito con obbligo di riscatto fissato a 30 milioni, per lui pronto un quadriennale da 1,5 milioni a stagione. Intanto si lavora anche sul fronte delle uscite con Karsdorp vicino al Genoa per 7 milioni di euro. Potrebbe seguire la stessa strada anche Juan Jesus, per il quale i due club stanno trattando.

(corsera)