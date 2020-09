Difesa Roma: restyling in mezzo. E Perez piace

Fonseca ha deciso che partirà con la difesa a tre. Prima però c'è una problematica di mercato da risolvere. Con Kolarov in uscita e Jesus e Fazio che non sono più delle scelte per l’allenatore portoghese,la Roma ha solo due difensori centrali su cui poter contare: Mancini e Ibanez. Se Fonseca vorrà davvero affidarsi alla difesa a tre fino alla fine, alla Roma serviranno almeno 5 centrali. All’appello mancano dunque tre giocatori. In Spagna sono sicuri di come la Roma abbia messo gli occhi su Nehuen Perez, 20 anni, difensore argentino dell’Atletico Madrid, nella scorsa stagione in prestito nel campionato portoghese all Famalicao. Perez a Roma potrebbe arrivare con la formula del prestito, con diritto di riscatto a 8-10 milioni di euro. Arriverebbe per allungare il reparto dei centrali, ma sarebbe comunque una scelta considerata di qualità. È chiaro, però, come la priorità nella Roma sia soprattutto quella di trovare il centrale dominante. Il nome che resta in cima alla lista dei desideri è sempre quello di Chris Smalling. Ieri il difensore inglese si è presentato regolarmente al centro di allenamento del Manchester United. La Roma fino alla fine proverà a portarlo a casa, in caso contrario si virerà su uno dei due profili considerati alternativi: Maksimovic del Napoli e Papastathopoulos dell’Arsenal. Sempre in difesa resta vivo l’interesse di Everton e Siviglia per Florenzi.

(Gasport)