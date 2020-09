Diawara: la Roma a rischio sconfitta

La Roma rischia di perdere a tavolino la partita pareggiata sul campo per 0-0 contro il Verona. L'errore? L'inserimento, prima del match, di Amadou Diawara nella lista dei calciatori under 22 che avrebbero preso parte alla gara. Il guineano infatti ha compiuto 23 anni a luglio e per la prima di campionato contro l'Hellas il suo nome risultava nell'elenco sbagliato.

Il Giudice Sportivo deciderà nella giornata di oggi, ma intanto a Trigoria sono già scattate le dimissioni del segretario Pantaleo Longo, che si occupava di questioni sportive, rapporti con Lega e Figc.

Errore in buona fede quello dei giallorossi, visto che il centrocampista poteva essere inserito nella lista di competenza senza dover rinunciare ad un altro tesserato. L'errore era stato già ravvisato dal sistema informatico della Lega poco prima del match, ma si è pensato che si trattasse di un errore informatico: niente dolo, insomma. I Friedkin non hanno preso bene l'errore, e sperano di dover pagare solo con un'ammenda evitando il pasticcio proprio nella prima gara ufficiale dopo l'insediamento.

(Il Messaggero)