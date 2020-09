Di Livio: "Roma coperta nel ruolo di Zaniolo. Under è un giocatore di qualità"

GASPORT - Al quotidiano l'ex giocatore tra le altre anche della Roma, Angelo Di Livio, ha parlato dell'infortunio di Nicolò Zaniolo e delle possibili strategie di mercato dei giallorossi:

Angelo Di Livio, chi è secondo lei il sostituto ideale di Zaniolo?

«La prima cosa da dire è che l’infortunio di Nicolò è stato davvero una circostanza molto sfortunata. Ma in quel ruolo, soprattutto se la Roma dovesse giocare col 3-4-2-1, Fonseca è abbastanza coperto, i trequartisti ci sono. C’è Perez, che è mancino come Zaniolo, ci sono Mkhitaryan e Pedro da una parte, c’è Perotti, c’è anche Pellegrini che può giocare in quella posizione, da una parte e dall’altra. E poi, quando starà bene, potrebbe esserci anche Pastore. Insomma, credo che la Roma non abbia problemi in quel ruolo».

Darebbe ancora fiducia a Under, un altro mancino come Zaniolo?

«Under è uscito dalla Roma un anno fa e non si capisce perché: ha qualità, io farei decidere Fonseca, chi meglio di lui può saperlo, lo vede tutti i giorni. Se lui lo ritenesse, di nuovo, all’altezza della situazione potrebbe rimanere, perché no, non dimentichiamo che è un giocatore di qualità. Altrimenti, la società dovrebbe venderlo, fare cassa, e investire in giocatori più funzionali. [...]».

