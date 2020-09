De Sciglio, c'è la Roma

La Roma bussa per De Sciglio, la Juventus apre la porta. Il club bianconero è disposto a trattare con i giallorossi, dato che con la sua partenza risparmierebbe 5 milioni di ingaggio. I capitolini, invece, lo considerano l'acquisto ideale per la fascia destro, il giocatore che porterebbe esperienza e qualità. Il giocatore avrebbe l'occasione di rilanciarsi in chiave Nazionale. Il terzino è valutato circa 10 milioni, ma si può trattare: la Roma spinge per un pagamento dilazionato nel tempo, anche se non si esclude il prestito oneroso con obbligo di riscatto legato al raggiungimento di un certo numero di presenze. La trattativa può svoltare nei prossimi giorni, indipendentemente da Dzeko.

(Tuttosport)