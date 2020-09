De Rossi, «Premio Calabrese» alla carriera

Oggi a Soriano nel Cimino va in scena la nona edizione del premio nazionale dedicato alla memoria di Pietro Calabrese, ex direttore di «Messaggero», «Gazzetta dello Sport» e «Panorama». Sul palco per ricevere la «Castagna d’oro», saliranno alcuni dei protagonisti dell’ultima stagione calcistica: il ceo della Roma Guido Fienga e Maurizio Setti presidente del Verona. Ci saranno anche due ex romanisti: Daniele De Rossi, a cui verrà riconosciuto un premio alla carriera, e Federico Balzaretti, ora nella squadra di Dazn.

(Corsera)