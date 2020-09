De Rossi: «Io in panchina? Prima prendo il patentino»

Nella giornata di ieri Daniele De Rossi è stato premiato a Soriano con il premio Calabrese. L'ex giocatore della Roma è stato preso d'assalto dai cronisti sul posto e ha risposto a molte domande relative ad esempio alla nuova proprietà giallorossa: «A Friedkin non devo dare consigli perché non prendo il patentino per fare il dirigente, ma il fatto di tenere tutti con i piedi per terra è un bene che alla lunga paga. Fare promesse che non possono essere mantenute è un errore grave, sopratutto in una piazza focosa come Roma.Meglio partire più calmi e poi stupire tutti». E ancora in merito al fatto di rientrare un giorno in società e di quanto gli manchi il club attualmente: «La Roma mi manca, ma adesso parlare del nulla non serve anche perché c’è gente che sta lavorando. Mio padre mi dice che Fonseca è una persona squisita e da parte mia c’è grande rispetto»

(Il Messaggero)