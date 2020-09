Dan, mezza rosa è sul mercato

La Roma dovrà lavorare molto sul mercato, soprattutto in uscita. Stando infatti ai piani del nuovo proprietario e alle necessità del tecnico Fonseca, in queste giornate si cercherà di ridurre la rosa a 23 elementi, con una diminuzione del monte ingaggi pari al 20%. Dovrebbe essere molti i giocatori giallorossi a lasciare Trigoria, anche se le trattative a oggi non sembrano per niente decollate. Quelli che sicuramente non rientrano nei progetti del club sembrano essere: Olsen, che piace molto al Celtic; Karsdorp molto vicino all'Atalanta; Santon conteso da Besiktas e Parma; Fazio vicino a vestire la maglia del Cagliari dove lo aspetta il suo ex allenatore Di Francesco; Jesus a un passo dal Genoa; Florenzi che potrebbe andare in Premier Legue, sponda Everton; Coric e Perotti sui quali ci sarebbero il Fenerbahce e lo SpartakMosca; Pastore, per ora unico giocatore senza vere offerte; e infine più Under, vicino al Napoli e Kluivert accostato al Benevento. Intanto nella giornata di ieri il Ceo giallorosso Fienga non esclude il ritorno di due nomi celebri in società: Totti e De Rossi: «Dando per scontata la passione, trovo sia sbagliato continuare con tutta questa pressione, dando per definito il loro ritorno. Hanno avviato dei percorsi professionali per i quali acquisiranno competenze specifiche. Poi ci sarà un momento in cui ritorneranno. Il caffè con Totti e Friedkin? Lo prendiamo, sicuramente. C’è un rapporto molto bello con Francesco, De Rossie con tutti. Non c’è motivo di creare contrapposizioni»

(Il Messaggero)