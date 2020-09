Dan e Ryan Friedkin: la prima all'Olimpico che ritrova un tifo vero

Prima da presidente all'Olimpico per Dan Friedkin, che insieme a Ryan ha assistito a Roma-Juventus. Nessuna intervista e profilo basso. Quello apparso più acceso è stato Ryan, che ha accennato anche ad un segno di incoraggiamento alla squadra. Al gol di Veretout, Dan si è alzato in piedi, esultando col figlio e col Ceo Fienga. I Friedkin studiano ogni dettaglio del mondo Roma, per creare un progetto a lungo termine che possa portare al successo. In settimana sono stati in giro per l'Europa per il futuro della club, in agenda è pianificato un incontro con il sindaco Virginia Raggi, mentre per ora non c'è nulla di nuovo per quello con il presidente della Figc Gabriele Gravina. Da quando Dan è diventato presidente ha scelto di non concedere interviste, fatta eccezione di quella rilasciata al sito del club lo scorso 3 settembre

(Il Messaggero)