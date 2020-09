Dan e Ryan Friedkin: esordio all’Olimpico per Roma-Juve

Manca sempre meno allo sbarco nella Capitale dei nuovi proprietari della Roma, Dan e Ryan Friedkin. L'arrivo dovrebbe coincidere con la seconda giornata di campionato, ossia la prima partita che si terrà il 27 settembre all'Olimpico contro la Juventus. In attesa dell'arrivo in Italia di Dan, rallentato soprattutto dalle misure anti-Covid che limitano gli ingressi nel paese, il figlio Ryan sembra essere a Milano, dove nella giornata di ieri ha incontrato il Ceo Guido Fienga per fare ancora una volta il punto sul mercato, entrata e uscita. Sul fronte del campo invece, Fonseca prosegue la preparazione in vista del campionato con i pochi giocatori presenti a Trigoria, viste le molte partenze per i ritiri delle rispettive Nazionali. Il 5 settembre prevista alle 17:30 l'amichevole Sambenedettese, squadra di Serie C, meno impegnativa del Benevento.

(Il Messaggero)