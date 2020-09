Da un quarto di secolo mai due vittorie di fila

La Roma non riesce nell'impresa di battere in due gare consecutive dal 1995. In quell'occasione Roma-Juventus del 28 maggio 1995 finì con il risultato di 3-0, soprattutto in virtù del fatto che i bianconeri si erano già laureati campioni d'Italia; la seconda vittoria arrivò nel dicembre 1995 in casa della Juventus per 2-0. La Roma ora riparte del risultato di 3-1 allo Juventus Stadium del 1 agosto 2020, con la Juve che già si era laureata campione d'Italia. Che il bis possa ripetersi ancora una volta?

(corsera)