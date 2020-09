Cuore Dzeko: prima c'è Dalia, poi la Roma. E' sempre Edin il vero leader

Ieri mattina, alla clinica Mater Dei, la di moglie Dzeko, Amra, ha dato alla luce la piccola Dalia, rendendo il bosniaco padre per la terza volta. Archiviate in fretta le emozioni, però, il centravanti è corso all’aeroporto per prendere un volo e raggiungere i compagni a Cagliari. Poi subito in campo, a conquistare un faticoso 2-2. Nonostante l’inizio del campionato sia lontano solo una settimana, la condizione del bosniaco e della sua squadra è quella che è: rivedibile. Dzeko sembra avere la testa piena di pensieri. Sa che la Juve può dargli delle garanzie tecniche che in questo momento la Roma non è in grado di dargli. Ma a Roma sta bene e sa che la società sarebbe in difficoltà se vendesse il capitano dopo aver perso Zaniolo.

(Gasport)