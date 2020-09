Sorteggiato il tabellone della prossima edizione della Coppa Italia, al via il prossimo 23 settembre. La Roma entrerà in gioco a partire dagli ottavi, come tutte le teste di serie, fissati tra il 13 ed il 20 gennaio 2021. Primo avversario dei giallorossi tra le squadre seguenti: Novara, Gelbison Vallo della Lucania, Piacenza, Teramo, Cittadella, Reggina, Spezia e Bologna. Possibile incrocio con il Napoli ai quarti, mentre in semifinale sarà possibile il derby con la Lazio.

(corsera)