Un nuovo derby per Francesco Totti, che nella serata di ieri ha affrontato la Lazio nella finalissima della Supercoppa della Lega calcio a 8. L'esito però non è lo stesso della sfida scudetto dello scorso luglio, e stavolta l'ex capitano vede vincere gli avversari con il punteggio di 1-0.

La prudenza degli organizzatori ha fatto sì che l'evento, in cui Totti ha dato come al solito sfoggio della sua grande classe, non si trasformasse in un bagno di folla.

(Il Messaggero)