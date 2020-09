Il presidente della Fiorentina, Rocco Commisso, ha rilasciato alcune dichiarazioni al quotidiano oggi in edicola, spendendo anche alcune parole per il nuovo numero uno della Roma, Dan Friedkin. Queste le sue dichiarazioni: "Si è appoggiato ai miei legali e alla mia banca. Ha impiegato sei mesi ad acquistare la Roma mentre io in poche settimane ho preso la Fiorentina. Gli faccio un grande in bocca al lupo quando giocheremo contro".

(gasport)