L'Hellas Verona è la seconda squadra più sorteggiata per il debutto in Serie A contro la Roma: questa sarà infatti la sesta volta in cui giallorossi e scaligeri si affronteranno nella prima di campionato. 4 pareggi ed una vittoria per la Roma in queste occasioni. In assoluto, i giallorossi non cadono contro l'Hellas da 24 anni e 19 partite: 14 vittorie e 5 pareggi dopo una sconfitta per 2-1 al Bentegodi nel '96.

(Corsera)