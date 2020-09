Ecco il leader brasiliano sulle tracce di Aldair

Chris Smalling è in Inghilterra, Gianluca Mancini è con la Nazionale, Fazio e Juan Jesus sono a Trigoria ma con la valigia pronta. La difesa della Roma, in questo momento, vede quindi un solo titolare lavorare con Fonseca e il suo staff e cioè Roger Ibanez. Il clubci ha puntato quasi più per le referenze che per il rendimento in Italia, visto che a Bergamo è sceso in campo due volte. In giallorosso, invece, da quando è ripreso il campionato, ha giocato 10 partite, saltando solamente quella con il Milan per scelta tecnica e quella contro Spal e Fiorentina per un problema fisico. Ai tifosi un po’ più grandi ricorda, con tutto il rispetto e le differenze del caso, il primo Aldair, a quelli un po’ più giovani ricorda invece Marquinhos che è stato determinante al Psg nella finale raggiunta dai parigini in Champions. Tra l’altro, al termine di questa stagione, Ibanez diventerà ufficialmente un giocatore della Roma a tutti gli effetti: sarà riscattato per 8 milioni più due di bonus ed è probabile che arrivi anche un ritocco di contratto. La Roma si è impegnata a pagare il 10% del prezzo di una futura cessione all’Atalanta in caso di vendita prima del 2024, ma per il momento il club giallorosso vuole davvero vedere se Ibanez confermerà quanto di buono visto nelle scorse settimane.

(gasport)