Casting per il ds. Fonseca sulle spine pensa alla Juve

C’è una Roma presente e una futura. La prima è quella che Fonseca guiderà stasera a cercare i primi punti contro la Juve. Quella futura la stanno costruendo Dan e Ryan Friedkin senza intermediari. I nuovi proprietari hanno fretta e hanno già iniziato i colloqui per trovare il nuovo direttore sportivo, parlando con almeno 3 possibili manager. Uno è Ralf Rangnick. Ma non è l’unico con cui hanno cercato e ottenuto un colloquio. Visto che quando arriverà sarà probabilmente chiuso il mercato, il nuovo dirigente avrà un compito, soprattutto: decidere del futuro dell’allenatore Paulo Fonseca. L’impegno dei Friedkin, in questo momento, sembra scolpito: fino a che non ci sarà un nuovo ds nessuno toccherà l’allenatore.

Intanto Fonseca nella conferenza stampa pre partita ha svelato l’intera formazione di stasera, rivelando il posizionamento di Pellegrini a centrocampo, accanto a Veretout. Il vice-capitano romanista arretra di qualche metro, per consentire al terzetto con maggior qualità in rosa — Pedro, Mkhitaryan, Dzeko — di muoversi in libertà. In particolare per Dzeko sarà una gara particolare, che immaginava di giocare con la Juventus e che si ritrova invece di nuovo ad affrontare da leader dei giallorossi.

(La Repubblica)