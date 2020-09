Caso Suarez, la Juve per 6 ore dai pm. E Cantone adesso blinda le indagini

Nella giornata di ieri, gli avvocati della Juve, Luigi Chiappero e Maria Turco hanno confermato la distanza da qualsiasi tentativo di corruzione nel caso Suarez. «Abbiamo ribadito la trasparenza del nostro operato professionale e contribuito in maniera positiva alla ricostruzione dei fatti in un incontro positivo e costruttivo». Chiappero ringrazia poi i magistrati per la rapidità della convocazione che ha consentito di «poter riferire tutto quello che dovevamo in merito ai fatti». Precisa, infine, che con la lunga testimonianza (durata oltre tre ore a testa) «si è dimostrato, questa volta come in tante altre occasioni, che la verità spesso viene alterata, ritagliata, ricostruita e restituita in un racconto che magari serve più al lettore ma che nonè la verità». La procura guidata da Raffaele Cantone ha secretato i verbali. Il procuratore ha peraltro deciso di annullare l'interrogatorio del rettore della Statale Maurizio Oliviero, fissato per il tardo pomeriggio di ieri, e di riprogrammare il calendario «per garantire la giusta riservatezza a un'inchiesta importante come questa».

(La Stampa)