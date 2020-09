Caso Diawara: via al ricorso

Nella giornata di ieri il giudice sportivo ha emesso la sentenza in merito alla gara disputata dalla Roma contro l'Hellas Verona. I giallorossi hanno perso il punto conquistato con lo 0-0 e hanno perso a tavolino per 3-0, dopo che nella lita dei giocatori consegnata alla Lega il nome di Diawara figurava fuori dagli over 22. Stranezza però che chi ha redatto la lista, ossia Longo che ha già rassegnato le dimissioni, non si stesse occupando quel giorno dell'affare visto che stava definendo il passaggio di Under al Leciester, anche il turco però era inserito tra gli under 22. Insomma sembra sia stato fatto un copia e incolla e all'invio dell'allert da parte della Lega nessuno si è accorto di nulla. Intanto la Roma prepara però il ricorso, visto che il club non ha tratto vantaggi dall'errore e anzi nella lista dei giocatori over 22 erano presenti quattro slot liberi che avrebbero permesso a Diawara di essere inserito.

(Il Mesasggero)