Caso Diawara: schierato non in lista. La Roma rischia lo 0-3

C'è attesa alla Roma per la decisione del Giudice Sportivo, a seguito dell'inserimento di Amadou Diawara nella lista degli under 22 per la partita contro l'Hellas Verona. Il guineano ha infatti compiuto 23 anni lo scorso diciassette luglio, e non poteva essere inserito nell'elenco in cui è rientrato fino alla scorsa stagione.

Il club, intanto, ammette l'errore ma replica ufficiosamente che si è trattato di una svista commessa senza malizia. Mancherebbe il dolo, insomma, tesi avvalorata dal fatto che i giallorossi avevano 4 spazi liberi per inserire Diawara nella sezione giusta. Intanto il segretario Pantaleo Longo sarebbe in procinto di dimettersi.

C'è poi il giallo della mail, che la Lega avrebbe inviato a Trigoria per segnalare l'errore: una mail che però non risulterebbe arrivata. Risulta invece l'alert di segnalazione della Lega, seguito da una chiamata in cui la Roma avrebbe avuto l'ok a procedere con la lista iniziale.

(Gasport)