E' il 28 agosto 2016, Sassuolo e Pescara si affrontano al Mapei Stadium con vittoria dei neroverdi per 2-1. In quella occasione non fu inserito in lista Antonio Ragusa, acquistato un paio di giorni prima ed impiegato negli ultimi 20 minuti del match. Il risultato si tramutò in uno 0-3 a tavolino perchè il club non aveva comunicato con posta certificata alla Lega la sostituzione nella lista - di slot liberi in quel caso non ce n'erano -.

(Il Messaggero)