Casa in centro e ruolo centrale: è Ryan il giovane capo di Trigoria

La figura centrale della nuova Roma sarà quella di Ryan Friedkin, che in questi giorni sta alloggiando assieme al papà nel lussuoso resort affittato in esclusiva a Ladispoli. Ryan Friedkin probabilmente ricoprirà la carica di vicepresidente e avrà il compito di gestire la Roma da vicino, osservare cosa avviene a Trigoria, seguire la squadra in trasferta se necessario. È questa, secondo la famiglia Friedkin, la formula vincente per far funzionare il club: Ryan ha intenzione di imparare l'italiano al più presto, comprare una casa al centro di Roma e passare più tempo possibile nella Capitale. Un ruolo simile a quello ricoperto da Zhang Jr nell'Inter.

(Il Messaggero)