Capitano si o no? La città è divisa, ma non la Roma: la fascia è di Dzeko

La Roma scenderà in campo domenica sera contro la Juventus guidata ancora una volta da Edin Dzeko. Pensare che fino a qualche giorno fa il bosniaco sarebbe sceso in campo ma con l'altra maglia, da ex della gara. Invece vestirà ancora una volta il giallorosso e lo farà con la fascia da capitano al braccio. Questo è l'argomento che tiene banco in questi giorni in città, dove alcuni non accettano che sia ancora lui il capitano dopo la possibile cessione a cui era legato. A Trigoria invece non ci sono dubbi, squadra e allenatore vogliono dare la fascia a Edin. Non ci sono problemi con lo spogliatoio, gli unici dubbi il bosniaco li ha con Fonseca, e per questo i due dovranno assolutamente risolvere le loro frizioni in vista di una nuova stagione in cui la Roma deve risorgere e tornare in Champions League.

(gasport)