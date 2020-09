Calendario, oggi i sorteggio. Amichevole il 5 con la Samb

Sarà presentato oggi, alle 12, il calendario della Serie A Tim. La nuova stagione partirà nel week-end del 19 e 20 settembre e si concluderà il 23 maggio. La Roma alla prima giornata non potrà incontrare Genoa, Torino e Lazio. Per il resto sarà un sorteggio integrale, senza l’obbligo dell’alternanza casa/trasferta alla prima rispetto allo scorso campionato. La Roma, quindi, potrebbe cominciare di nuovo in casa ma finirà sicuramente in trasferta: l’Olimpico, infatti, dovrà essere consegnato in anticipo per gli Europei. La prima amichevole della stagione, invece, i giallorossi la giocheranno sabato 5 a Trigoria contro la Sambenedettese.

(Corsera)