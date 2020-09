Calciomercato Roma: Inter su Smalling se parte Skriniar

Sembra ai titoli di coda l'avventura di Milan Skriniar con l'Inter. Il difensore infatti potrebbe accasarsi al Tottenham. E, proprio perché di tempo ce n’è ormai poco, l’Inter si guarda attorno con attenzione per la caccia al sostituto: sarà un difensore di assoluta affidabilità, pronto per contendere una maglia da titolare. Si riflette sia sull’usato sicuro, come il 30enne Chris Smalling, ma pure su talenti più freschi per costruire il reparto che verrà: oltre al 22enne viola Nikola Milenkovic, le antenne si sono drizzate su Ozan Kabak.

(gasport)