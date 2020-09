Calcio Femminile, Roma sconfitta 2-0 ad Empoli

IL TEMPO (E. ZOTTI) -Primo passo falso dell'As Roma femminile, che esce sconfitta per 2-0 dalla trasferta di Empoli. Dopo un primo tempo con alcune occasioni non sfruttate - con un palo colpito da Bonfantini - nella ripresa le giallorosse subiscono due reti scaturite da due calci di rigore trasformati in gol da Prugna e Glionna. Doppia beffa considerata anche l'espulsione di capitan Bartoli che nel finale ha commesso fallo di mano in area. La squadra di Bavagnoli si ritrova così con 4 punti in classifica, a -5 dal Milan a punteggio pieno (in attesa dei risultati di oggi). Duro il commento della coach giallorossa a fine gara: «Una sconfitta su cui non ho nulla da dire - le parole di Bavagnoli a Roma Tv - dobbiamo fare un bagno di umiltà e capire che in Serie A bisogna giocare in un certo modo ed essere efficaci. Mi assumo le responsabilità ma c'è tanto da fare»