Calcio, Cvc vuole la clausola Covid

Cvc, Advent e Fsi chiedono una clausola Covid da inserire nel contratto per l'acquisto del 10% della media company della Serie A: questo emerge dal parere sulle offerte delle due cordate di private equity redatto dallo studio Gop che sconsiglia l'accettazione e consiglia di escludere gli indennizzi dovuti dai club in caso di interruzioni del campionato per ragioni non imputabili alle società stesse.

Quello alla clausola tecnica non è che uno dei 27 appunti mossi sul piano legale e fiscale da Gop all'offerta di Cvc. Ci sono poi dubbi sull'identità dei contraenti e sulla distribuzione del prezzo.

Dal punto di vista legale la conclusione dell'affare si preannuncia complessa: è per questa ragione che secondo alcune indiscrezioni al Governo sarebbe giunta una richiesta di modificare la disciplina sui diritti tv.

(Milano Finanza)