Calafiori e Villar. Ora Fonseca ha due soluzioni in più

Calafiori e Villar sono state tra le note più belle della prima sgambata stagionale in cui la Roma ha superato per 4-2 la Sambenedettese. A rubare l’occhio a tutti è stato soprattutto Villar, schierato come trequartista, alle spalle delle due punte. Lo spagnolo ha risposto bene, giocando 45 minuti di grande intensità, dando sempre la sensazione di giocare con voglia e personalità. Durante la stagione Villar tornerà a giocare tra i due mediani, perché sulla trequarti c’è anche troppo affollamento. Ma intanto ha dimostrato di essere duttile.

Calafiori invece può essere una valida soluzione immediata e futura. Fonseca prima di decidere se tenerlo o mandarlo a giocare vuole valutarlo in test più probanti, ad iniziare da quello di mercoledì prossimo contro il Frosinone. Tra una decina di giorni si deciderà se sarà lui il vice-Spinazzola sulla fascia sinistra o si preferirà fargli fare esperienza altrove. Di certo, la Roma non intende privarsene ora. Se Calafiori andrà via sarà solo in prestito, per andare a fare esperienza.

(Gasport)